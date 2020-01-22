2020/01/22 | 13:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، استمرار الدوام بالمدارس والانتهاء من الاستعدادات لامتحانات نصف السنة.وقــــال المتحدث الرسمي بــاســم الــــوزارة، حــيــدر فـــاروق الـسـعـدون، في بيان تلقته وكالة صدى، إن “التنسيق مع الجهات الامنية لحماية المــدارس مـن الحرق والاعــتــداءات الـتـي تـقـوم بها جهات خـارجـة عـن الـقـانـون، اسـهـم بعودة الـطـلـبـة الـــى مــقــاعــدهــم الــدراســيــة والـحـفـاظ عـلـى الـــدوام واسـتـمـراره مــن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية تعلن انتهاء الاجراءات الخاصة بإقامة امتحانات نصف السنة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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