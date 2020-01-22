2020/01/22 | 13:52 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | ماكرون: لن نسمح لإيران بامتلاك “سلاح نووي” وفرنسا لن تتهاون في هذا الملف

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