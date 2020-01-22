فيديوهات صادمة.. رجل أمن يقتل متظاهرا عراقيا وآخر يرقص لاستفزاز المحتجين

2020/01/22 | 13:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وثق مقطع فيديو صادم لحظة قنص متظاهر عراقي من قبل ملثم مسلح وسط تزايد استهداف المتظاهرين بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع في ساحات الاحتجاج، الثلاثاء.

وقالت تقارير إن الملثم ينتمي لإحدى المليشيات في العراق، فيما ذكر ناشطون أنه تابع للقوات الحكومية.

ونشر مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر لحظة إصابة المتظاهر بما بدت أنها عبوة دخانية في الرأس، تزامنا مع إلقاء القوات الأمنية الغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين.





وانتشر مقطع لعنصر أمني من قوة مكافحة الشغب وهو يرقص أمام المتظاهرين لاستفزازهم.





وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق إنها وثقت اعتقال 36 متظاهرا بعد المواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين.

وأوضحت المفوضية أنها توثق ما يجري على الأرض عبر فرقها الرصدية المنتشرة في ساحات التظاهر لبغداد وعدد من المحافظات.

وقتل، منذ الاثنين، عشرة متظاهرين وأصيب عشرات آخرون، جراء استخدام القوات الأمنية العراقية القوة المفرطة، بحسب المفوضية.

وقتل نحو 600 شخص وأصيب آلاف آخرون منذ انطلاق الاحتجاجات المناهضة للنخبة الحاكمة، في الأول من أكتوبر الماضي.





وازداد غضب العراقيين من تنامي النفوذ الإيراني في البلاد، ووثقت مشاهد لتمزيق صورة الخميني في الديوانية.

وكانت المهلة التي منحها المتظاهرون للسلطات العراقية من أجل تحقيق مطالبهم في اختيار رئيس وزراء جديد ومحاكمة قتلة المتظاهرين، قد انتهت دون تحقيق أي منها.





وعقب انتهاء المهلة انطلقت دعوات في جميع أنحاء البلاد من أجل استكمال الحراك الشعبي الذي انطلق منذ أكتوبر 2019.

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