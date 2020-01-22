حسن روحاني : ايران تريد علاقات جيدة مع السعودية

2020/01/22 | 13:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قال مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، محمود واعظي، اليوم الأربعاء، إنه ينبغي على إيران والسعودية أن تعملا معا لحل المشكلات.وشدد على أن علاقات إيران مع السعودية ينبغي ألا تصبح مثل علاقات إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية.

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