الرئيس صالح يلتقي ترامب على هامش منتدى دافوس

2020/01/22 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

التقى رئيس الجمهورية، برهم صالح، الاربعاء (22 كانون الثاني 2020)، الرئيس الامريكي دونالد ترامب، على هامش مؤتر دافوس بسويسرا.

يتبع.



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بغداد اليوم-بغداد

أكد مكتب المرشح لرئاسة الوزراء، محمد توفيق علاوي، الأربعاء (22 كانون الثاني 2020)، أن الأخير يتعرض لهجمة تسقيطية ممنهجة تهدف للتشكيك بولائه.

وذكر المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "هناك حملة تسقيطية ممنهجة، من قبل جه

بغداد اليوم- بغداد

قدم النائب عن تيار الحكمة، خالد الجشعمي، الاربعاء (22 كانون الثاني 2020)، طلباً إلى رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، لإلغاء العطلة التشريعية النيابية التي ستبدأ 3/2/2020.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن الجشعمي وموجهة

بغداد اليوم-بغداد

التقى رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، الأربعاء (22 كانون الثاني، 2020) مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش منتدى دافوس الاقتصادي.

وذكرت وسائل اعلام كردية، أن "رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، اجتم

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