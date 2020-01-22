وفد من الكونجرس يزور شمال سيناء

2020/01/22 | 14:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلةً – القاهرة – وليد الرمالي فى إطار علاقات الشراكة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى المجالات المختلفة والمساعى المشتركة لدعم السلام والتنمية والتصدى للتحديات الراهنة قام عدد (6) من مساعدى أعضاء الكونجرس الأمريكى من الحزبين الجمهورى والديموقراطى بزيارة محافظة شمال سيناء وقد شمل برنامج الزيارة لقاء السيد محافظ شمال سيناء وتفقد بعض المشروعات […]

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