برهم صالح يتجاهل التهديدات ويلتقي في ترامب

2020/01/22 | 14:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / ريم حمدان / تجاهل الرئيس العراقي برهم صالح تهديدات “حزب الله ” والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاربعاء حيث ناقش القادة سُبل الدعم وتواجد القوات الأمريكية.وفي اجتماع على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ، قال ترامب إن إدارته ستتخذ قرارًا بشأن مستقبل القوات الأمريكية في العراق قريبًا.وقال ترامب خلال […]

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