2020/01/22 | 14:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت السلطات الأميركية أم شابة، أقدمت على جريمة بشعة جدا، قبل أيام، راح ضحيتها أطفالها الثلاثة جميعا.وعثرت شرطة مدينة فينكس بولاية أريزونا، على 3 أطفال قتلى، تبلغ أعمارهم 7 أشهر، وعامين، و3 أعوام، وذلك بعد بلاغ وصل الشرطة عن وجود مشاكل في المنزل.وفور إلقاء القبض على أم الأطفال المقتولين، وتدعى رايتشل هنري، البالغة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أم تقتل أطفالها الثلاثة..



ثم تبكي! وكالة صدى الاعلام للانباء.

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