عمر السالم يتبنى نبوءة القراءة والسلام في نينوى

2020/01/22 | 14:34 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعداد وتقديم – جميل الجميل كيف يستطيع مهندس زراعيّ أن يتعامل مع الكتاب والثقافة؟ في حين أنّ الحياة بطبيعتها تحتاج إلى المزيد من المال لكي توفّر حياة كريمة لكلّ شخص وكلّ عائلة تودّ أن تعيش بالرّفاهية ولو بدرجة أقّل من النصف؟ عمر سالم يونس، من مواليد محافظة نينوى – مدينة الموصل 1986، ناشط مدني …

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