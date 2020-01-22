طارق المهدوي - الخيط الحساس لإزالة الالتباس

2020/01/22 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طارق_المهدوي مع استثناء ما يقع من موت عمدي أثناء القتال المتبادل بين طرفين متحاربين علناً داخل ساحات القتال، فإن الموت العمدي بفعل فاعل على اختلاف أشكاله وأساليبه خارج ساحات القتال هو أقصى عقاب يتم توقيعه على الفرد الذي يتم سلب حياته، حيث تليه في الخطورة بقية أنواع العقوبات السالبة للحريات والحقوق والمصالح تباعاً، وكما أن القانون الدولي يفرق في الموت العمدي داخل ساحات القتال بين المقاتل الغازي المعتدي والمقاتل......

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