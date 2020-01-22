نبيل عبد الأمير الربيعي - ذكريات على شواطئ البحر الأسود للدكتور نصير الحسيني

2020/01/22 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نبيل_عبد_الأمير_الربيعي يستذكر الدكتور نصير الحسيني صديقه خلف السوداني وذكرياته معه في اوكرانيا فترة الدراسة الجامعية، الرواية سياحة في التاريخ والجغرافية والأدب.فهو عمل إبداعي وقد أكرمني الدكتور الحسيني بنسخة من الكتاب للاطلاع عليها.فشدني وجذبني إليه بأسلوبه الفني لمتابعة نضج فكرته وبروز معالمه.يقدم الدكتور الحسيني عملاً ادبياً ابداعياً على شاكلة رواية، محوره عمل مذكرات أدبي لصديقه خلف السوداني، الرواية هي رسال......

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