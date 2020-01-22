بايرن ميونيخ يستعير أودريوزولا من ريال مدريد

2020/01/22 | 14:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادي بايرن ميونيخ يضم ألفارو أودريوزولا قادما من ريال مدريد

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