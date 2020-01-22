2020/01/22 | 14:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة الجمهورية تعلن تفاصيل لقاء صالح وترامب على هامش منتدى دافوس ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة الجمهورية تعلن تفاصيل لقاء صالح وترامب على هامش منتدى دافوس ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).