مقرّب من الصدر قبل

2020/01/22 | 14:38 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأصدر المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، صالح محمد العراقي، توجيهات إلى أنصاره قبل يومين من موعد التظاهرة "المليونية" التي دعا إليها لـ"التنديد بالوجود الأمريكي"، لافتًا إلى أنه ليس منا من يعتدي على ثوار تشرين ولو بكلمة، مشيرًا إلى أنه لا نريد "الميليشيات" غير المنضبطة في تظاهراتنا.

وقال العراقي في تدوينة تابعها "ألترا عراق"، إنه "انتباه أيها المتظاهرون، ليس منا من يعتدي على (ثوار تشرين) ولو بكلمة فضلًا عن غيرها، ليس منا من يعتدي على الممتلكات العامة والخاصة، ليس منا من يحمل السلاح، ليس منا من يعلن عن انتمائه العقائدي أو العرقي أو الطائفي أو العسكري أو غير ذلك".

أضاف العراقي "ليس منا من يخاف المحتل، ليس منا من يرضى بالفساد، ليس منا من لا يريد سيادة العراق واستقلاله، ليس منا من يريد النيل من وحدة العراق أرضًا وشعبًا، ليس منا من يثير الفتن والإشاعات، ليس منا من يعتدي على القوات الأمنية، ليس منا الميليشيات غير المنضبطة..



ولا نريدهم في مظاهراتنا".

كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعا إلى تظاهرة مليونية للتنديد بـ"الوجود الأمريكي"، قبل أن يعلن زعماء فصائل مسلحة الانضمام إلى ما اسموها "مليونية الصدر".

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