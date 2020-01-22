رئاسة الجمهورية تنشر فحوى “محادثات معمقة” بين ترامب وصالح خلال لقائهما على هامش “دافوس”

2020/01/22 | 14:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اكد المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية، ان الرئيس برهم صالح اجرى محادثات معمقة مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش مؤتمر “دافوس” للاقتصاد.وذكر المكتب في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “ضمن جدول لقاءاته اليومية بعددٍ من الزعماء ورؤساء الدول، أجرى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاربعاء […]

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