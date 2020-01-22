رئيس مجلس النواب الاردني : نرفض استخدام العراق ساحة للصراعات

2020/01/22 | 14:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / التقي رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أمس برئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في عمان، بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي والسفير العراقي لدى المملكة حيدر العذاري.وبحث اللقاء تنسيق الجهد البرلماني، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية بين البلدين في القضايا والمحافل ذات الاهتمام المشترك.وأكد الطراونة موقف الأردن الثابت بقيادة جلالة […]

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