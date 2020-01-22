تصعيد الشارع العراقي والعد التنازلي للمليونية

2020/01/22 | 14:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحذر سياسيون عراقيون من عواقب التصعيد الاخير الذي تشهده مظاهرات العراق متأملين أن تجعل المظاهرات المليونية المرتقبة حلاً للأزمة العراقية....

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