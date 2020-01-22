2020/01/22 | 14:39 - المصدر: الغد برس

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ترامب خلال لقائه صالح: سنواصل تعاوننا العسكري مع العراق كما عملنا

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ترامب خلال لقائه صالح: سنواصل تعاوننا العسكري مع العراق كما عملنا ونعمل

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