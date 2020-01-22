2020/01/22 | 14:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الأربعاء، ان السلطات نصبت كاميرات حرارية واحتياطات أخرى لمواجهة انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا الشبيه بالإنفلونزا لكن لا توجد حاليا إصابات.

وقال "منظمة الصحة العالمية لا توصي بتركيب الكاميرات الحرارية في تركيا لكننا اتخذنا جميع الاحتياطات على أي حال بما في ذلك الكاميرات الحرارية"، بحسب وكالة "الأناضول".

وقال مسؤولو الصحة في الصين إن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس الذي ظهر في الصين، ارتفع إلى تسعة إلى جانب 440 حالة إصابة مؤكدة بينما سعت السلطات للسيطرة على تفشي المرض وأظهرت الأدلة أنه ينتشر عبر الجهاز التنفسي.

ومطار إسطنبول الجديد في تركيا مركز دولي رئيسي حيث استقبل أكثر من 50 مليون مسافر العام الماضي، وتقوم شركة الخطوط الجوية التركية بتشغيل رحلات يومية إلى وجهات في الصين منها بكين وشنغهاي وقوانغتشو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطارات تركيا تستنفر صحيا لمواجهة المرض الغامض) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطارات تركيا تستنفر صحيا لمواجهة المرض الغامض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).