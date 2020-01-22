القبض على 'خادمة منزل' متهمة بسرقة أموال غربي بغداد

2020/01/22 | 14:40 - المصدر: السومرية نيوز

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افادت مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاربعاء، بالقاء القبض على متهمة بسرقة أموال غربي العاصمة.





وقالت في بيان تلقت السومرية نيوز، إن مفارز مكتب ابي غريب لمكافحة الاجرام التابعة الى مديرية مكافحة اجرام بغداد، تمكنت من القاء القبض على متهمة اجنبية الجنسية، لقيامها بسرقة مبلغ من المال قدره ( عشرون الف دولار امريكي وثمانية ملايين دينار عراقي وعشرون الف دينار وجهاز موبايل) من داخل دار غربي العاصمة بغداد.

وأوضحت أن المتهمة كانت تعمل بها بصفة خادمة، مشيرا الى عرض اوراقها التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفها وفق احكام المادة (٤٥٣ ق.ع).





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