2020/01/22 | 14:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كافاني

لا زال أتلتيكو مدريد متمسكًا بضم إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وينتهي عقد كافاني مع سان جيرمان، بنهاية الموسم الحالي، إلا أن الأخير يشترط الحصول على 20 مليون يورو، للموافقة على رحيل لاعبه هذا الشتاء.

وكان أتلتيكو قد تقدم بعرض مبدئي، بقيمة 5 ملايين يورو، لكنه قوبل بالرفض من النادي الباريسي، قبل رفعه إلى 15 مليونا، لكن ذلك لم يغير موقف بي إس جي.

وبحسب موقع “le10sport”، فإن أتلتيكو ما زال مصممًا على ضم كافاني، بناءً على طلب مدرب الفريق دييجو سيميوني.

ولذلك، قدم الروخي بلانكوس عرضا جديدا، تبلغ قيمته 15 مليون يورو، بالإضافة إلى 3 ملايين يورو كمتغيرات.

ولا يواجه أتلتيكو أي مشاكل مع كافاني، حيث تم الاتفاق على كل تفاصيل عقده في واندا متروبوليتانو.

ومن المتوقع أن يوافق سان جيرمان على العرض الأخير لأتلتيكو مدريد، بحسب الموقع الفرنسي، خاصة في ظل عدم مشاركة اللاعب مع الفريق الباريسي، واقتراب نهاية عقده.

المصـدر : كـووورة

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أتلتيكو مدريد يقدم عرضًا جديدًا لسان جيرمان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أتلتيكو مدريد يقدم عرضًا جديدًا لسان جيرمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).