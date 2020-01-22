عمليات البصرة تنفي قطع الطرق المؤدية للموانئ في المحافظة

2020/01/22 | 14:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادة عمليات البصرة، الأربعاء، قطع الطرق المؤدية للموانئ في المحافظة.وقالت القيادة، في بيان تلقته وكالة صدى ، إن “ما تم نشره من أخبار على بعض القنوات الفضائية والمواقع الإعلامية بخصوص قطع الطريق المؤدية إلى الموانئ العراقية والمنشآت الحيوية غير صحيح”.وأضافت، أن “الوضع الامني ضمن قاطع العمليات جيد وأن جميع الطرق الرئيسية والفرعية

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