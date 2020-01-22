2020/01/22 | 14:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة شرطة بابل، الأربعاء، عدم وجود اغلاق لطرق المحافظة الداخلية والخارجية، مشيرة الى استباب الامن بشكل كبير.وقال مدير اعلام القيادة العميد عادل الحسيني في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إن “الوضع الامني في المحافظة مستتب جدا، ولا وجود لاغلاق اي طريق داخلي او خارجي او مجسر”، مبينا أن “القوات الامنية منتشرة لتأمين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة بابل: لا وجود لاغلاق اي طريق داخلي او خارجي في المحافظة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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