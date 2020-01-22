مكتب رئيس الجمهورية : صالح بحث مع ترامب القضايا والأحداث الدولية في المنطقة

2020/01/22 | 14:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قال مكتب رئيس الجمهورية أن لقاء برهم صالح مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاء ضمن جدول لقاءاته اليومية بعددٍ من الزعماء ورؤ موساء الدول، وذكر المكتب في بيان إن اللقاء الذي جرى ، اليوم الاربعاء 22-1-2020، تضمن محادثات معمقة .وأشار إلى أن صالح اگد ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل إرساء الأمن والاستقرار […]

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