2020/01/22 | 14:52 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | ترمب: عملنا مع نيجيرفان البارزاني بشكل حيد ومنذ فترة طويلة

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