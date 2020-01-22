جوهرة بحجم كرة التنس تخطف الأنظار

2020/01/22 | 14:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جذبت لوي فيتون الأنظار، امس الثلاثاء بعرض أحدث مشترياتها، وهو ثاني أكبر ألماسة خام في العالم.وقالت العلامة التجارية الشهيرة المملوكة لشركة (إل.في.إم.إتش) الأسبوع الماضي إنها اشترت الألماسة (سويلو) التي تزن 1758 قيراطا.وعرضت الحجر اللامع ذي اللون الداكن في متجرها بساحة بلاس فاندوم في باريس.ولم تفصح لوي فيتون عن السعر الذي دفعته لاقتناء الألماسة.

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