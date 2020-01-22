2020/01/22 | 14:55 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جريمة بشعة: أم تقتل أطفالها الثلاثة.. ثم تبكي! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/22 | 14:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جريمة بشعة: أم تقتل أطفالها الثلاثة.. ثم تبكي!) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جريمة بشعة: أم تقتل أطفالها الثلاثة.. ثم تبكي!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).