رئاسة الجمهورية تنشر تفاصيل لقاء الرئيس صالح بترامب

2020/01/22 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نشرت رئاسة الجمهورية، الأربعاء (22 كانون الثاني 2020)، تفاصيل اللقاء الذي جمع الرئيس العراقي برهم ...





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