2020/01/22 | 15:01 - المصدر: عين العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ترامب لصالح: سنواصل تعاوننا العسكري.. وصالح يرد: المهمة يجب أن تكتمل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/22 | 15:01.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب لصالح: سنواصل تعاوننا العسكري.. وصالح يرد: المهمة يجب أن تكتمل) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب لصالح: سنواصل تعاوننا العسكري.. وصالح يرد: المهمة يجب أن تكتمل) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب لصالح: سنواصل تعاوننا العسكري.. وصالح يرد: المهمة يجب أن تكتمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).