خيار عراقي جديد للتسليح.. ضغوط نيابية وتخوف من العواقب

2020/01/22 | 15:09 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



عقب تأخر وصول سلاح وعتاد أميركي إلى العراق، يعود مسؤولون وزعماء قوى وأحزاب سياسية وكتل برلمانية عراقية للحدي...

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