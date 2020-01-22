2020/01/22 | 15:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت وسائل اعلامية، الاربعاء، ان رئيس الجمهورية برهم صالح التقى بالرئيس الامريكي دونالد ترامب على هامش منتدى دافوس....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح يلتقي ترامب في سويسرا) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح يلتقي ترامب في سويسرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).