2020/01/22 | 15:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة رفضت ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ايفانكا ترمب، الحديث مع جيم اكوستا كبير مراسلي سي إن إن في البيت الأبيض.وسبق وان تصادم في اكثر من مناسبة مع والدها، وهنا يسألها في الفيديو عن تعليقها مع بدء إجراءات محاكمة ترمب بمجلس الشيوخ في إطار مساءلته.ايفانكا ترمب ترفض الحديث مع جيم اكوستا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. ايفانكا ترمب تحرج كبير مراسيلي شبكة “سي أن أن” الأميركية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. ايفانكا ترمب تحرج كبير مراسيلي شبكة “سي أن أن” الأميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).