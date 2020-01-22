الخارجية تدين تعرض السفارة الأمريكية في بغداد لقصف بالصواريخ

2020/01/22 | 15:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أدانت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء (22 كانون الثاني 2020)، تعرض السفارة الامريكية في بغداد الى...





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