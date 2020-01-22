شاهد: تصاعد حدة الاحداث قرب محمد القاسم وساحتي قرطبة والطيران.. رصاص حي وقنابل غازية

2020/01/22 | 15:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تصاعدت حدة التوترات بين القوات الامنية والمحتجين قرب سريع محمد القاسم والمناطق المحيطة، فيما تم استخدام الرصاص الحي والقنابل الغازية ضد المحتجين هناك.وقال مصدر امني لـ”يس عراق”، إن “القوات الامنية استخدمت الرصاص الحي بعد تصاعد حدة الاحتجاجات في ساحتي قرطبة والطيران”.واضاف ان “عددا من المتظاهرين تعرضوا للاختناق بعد استخدام قنابل […]

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