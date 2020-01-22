الكشف عن إصابات إضافية بصفوف القوات الامريكية جراء القصف الايراني على عين الأسد

2020/01/22 | 15:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كشفت القيادة المركزية الأميركية، عن إصابات جديدة في صفوف القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد غرب العراق، وذلك بعد استهدافها بصواريخ إيرانية ردا على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

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