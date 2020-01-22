الخزعلي لمقاتلي الحشد: هبوا لتظاهرة يوم الجمعة من أجل أن تصل الرسالة إلى العالم

2020/01/22 | 16:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

وجه الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، الأربعاء، مقاتلي الحشد الشعبي، بالتظاهر يوم الجمعة المقبل.

وقال الخزعلي، في كلمة مصورة، مخاطبا الحشد الشعبي: "هبوا جميعاً للتظاهر يوم الجمعة المقبل لإيصال رسالة للعالم"، مضيفا أن "رسالتكم للعالم ستكون بانكم ترفضون الذل والهوان والعدوان".

وتابع، أن "رسالتنا الى ترامب بان في العراق شعب أبي ومقاومون هزموا الاحتلال الأمريكي".

وعلق الخزعلي على رفض القوات الأميركية الانسحاب من العراق، قائلا، إن "بلدنا يعيش الآن مرحلة احتلال".

وتابع، أن "الولايات المتحدة رفضت وترفض قرار البرلمان والعراق بات في حالة احتلال"، لافتا إلى أن "رجال المقاومة على قدر عال من الجهوزية في حال اصرت امريكا على رفض القرار السياسي والجماهير القاضي باخراجها من الاراضي العراقية".

وصوت مجلس النواب، الاحد (05 كانون الثاني 2020)، على خروج جميع القوات الاجنبية والامريكية من العراق، والغاء دور التحالف الدولي في العراق، بالإضافة إلى الغاء الاتفاقية الامنية مع امريكا من قبل الحكومة العراقية.

عقب ذلك، هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض عقوبات على بغداد بعد تصويت البرلمان على قرار إخراج القوات الأجنبية، مشترطا أن تدفع بغداد لواشنطن تكلفة بناء قاعدتها الجوية.

وقال ترامب إنه "إذا طالب العراق برحيل القوات الأمريكية ولم يتم ذلك على أساس ودي، سنفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها من قبل مطلقا.



ستكون عقوبات إيران بجوارها شيئا صغيرا".

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر برلماني، الأربعاء (22 كانون الثاني 2020)، بأن مجلس النواب حوّل جلسته الاعتيادية إلى تدوالية لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب حول جلسته الاعتيادية إلى تداولية لع

بغداد اليوم-بغداد

أدانت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء (22 كانون الثاني 2020)، تعرض السفارة الامريكية في بغداد الى قصف بصواريخ "مجهولة".

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الوزارة تُعبّر عن

بغداد اليوم-بغداد

وقع اثنان وستون عضوا في مجلس النواب، على مشروع قانون رفع الحصانة عن القوات الأجنبية.

ووفقا لوثائق حصلت (بغداد اليوم)، على نسخة منها، فإن اثنين وستين عضوا في مجلس النواب، وقعوا على مشروع قانون رفع الحصانة عن القوات الأجنبية.

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