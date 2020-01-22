فـــائـــق علـــي يتحــــدى مــــن هــــدد بـــرهم صالــــح بالقــــول

2020/01/22 | 16:01 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اكد النائب فائق الشيخ علي، أن رئيس الجمهورية برهم صالح التقى بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب على هامش منتدى دافوس في سويسرا.

وقال علي في تغريدة على "تويتر"، إن "الرئيس برهم صالح التقى بالرئيس ترامپ، وسيلتقي تحدياً للميليشيات!، أريد أن أرى ماذا ستفعل الميليشيات التي هددت الرئيس من...

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