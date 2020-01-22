الخزعلي “غاضب”: رفض الامريكان سحب قواتهم تعني ان العراق “محتل”.. وجاهزون لـ”ثورة عشرين ثانية” (فيديو)

2020/01/22 | 16:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجه زعيم حركة عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، كلمة مصوّرة إلى العراقيين بمختلف اطيافهم ودياناتهم وقومياتهم، بشأن رفض القوات الامريكية الخروج من العراق، معتبرا ان ذلك يعني إن “العراق بلد محتل”.وظهر الخزعلي في مقطع فيديو اطلعت عليه “يس عراق”، موجها خطابا إلى الشعب العراقي اجمع، مشيرا الى ان “رفض خروج القوات […]

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