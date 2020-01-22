تفاصيل لقاء صالح وترامب على هامش منتدى دافوس

2020/01/22 | 16:09 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت رئاسة الجمهورية، تفاصيل لقاء رئيس الجمهورية برهم صالح مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش منتدى دافوس اليوم الاربعاء، مشيرة الى ان الجانبين بحثا القضايا والأحداث الدولية في المنطقة.[…]

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