صالح مقاطعاً ترامب خلال حديثه عن فرض عقوبات على العراق: لدينا مصالح مشتركة

2020/01/22 | 16:11 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



قاطع الرئيس العراقي برهم صالح، الأربعاء، نظيره الأميركي دونالد ترامب، عندما كان يحاول الرد على سؤال ي...

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