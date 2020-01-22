مجلس النواب يحول جلسته الاعتيادية الى تداولية بحضور ١٣٨ نائباً

2020/01/22 | 16:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حول مجلس النواب، اليوم الاربعاء، جلسته الاعتيادية الى تداولية لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وقال مراسل "الغد برس" في البرلمان إن، مجلس النواب حول جلسته الاعتيادية المقرر انعقادها اليوم الى تداولية لعد اكتمال النصاب القانوني.

واضاف ان، عدد النواب هو 138 نائبا فقط.

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