2020/01/22 | 16:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

أفاد متظاهرون بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بانهم شارفوا على الانتهاء من تشكيل اول شرطة محلية خاصة بهم.

وذكر المتظاهرون في حديث لـ"الغد برس"، أنهم "باشروا خلال الأيام الماضية بتشكيل اول كتيبة أمنية تابعة لهم، تعنى بتنظيم أمور المتظاهرين وعدم حرف التطاهرات عن مسارها".

وبينوا، أن "القوة الأمنية والتي تعرف باسم شرطة المتظاهرين المحلية تهدف إلى اعتقال المندسين بين المتظاهرين وتسليمهم الى القوات الأمنية الرسمية، فضلا عن اعتقال أيضا من يحاولون ابتزاز أصحاب المركبات الكبيرة على الطريق الدولي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرو ذي قار يعلنون تشكيل شرطة خاصة بهم.. هذه أهدافها) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرو ذي قار يعلنون تشكيل شرطة خاصة بهم.. هذه أهدافها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).