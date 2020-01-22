2020/01/22 | 16:17 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت السلطات الأمريكية أن رجلاً من ولاية فلوريدا له آراء معادية للحكومة ربما طعن رئيسه في العمل، الاثنين، بسبب دعم الرجل للرئيس دونالد ترامب قبل أن يضع العلم الأمريكي بجوار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكي مناهض للحكومة يقتل رئيسه في العمل بسبب دعم الأخير للرئيس ترامب) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكي مناهض للحكومة يقتل رئيسه في العمل بسبب دعم الأخير للرئيس ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).