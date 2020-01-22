2020/01/22 | 16:28 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- ضمن جدول لقاءاته اليومية بعددٍ من الزعماء ورؤساء الدول، أجرى السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الاربعاء 22-1-2020، محادثات معمقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش اعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس .وأكد الرئيس ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل إرساء الأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي، مشيراً الى أن ترسيخهما ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نص بيان الرئاسة للقاء صالح وترامب) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نص بيان الرئاسة للقاء صالح وترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).