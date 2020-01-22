مصري يستعد لدخول موسوعة غينيس كأكبر لاعب في العالم عن عمر 75 عاما

2020/01/22 | 16:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة يستعد اللاعب المصري عز الدين بهادر، لدخول موسوعة غينيس للارقام القياسية بصفته اكبر لاعب في العالم يحترف كرة القدم، حيث كسر القاعدة باحترافه اللعب وهو في الـ75 من عمره، متقدما على اللاعب الياباني كازويوشي ميورا البالغ من العمر 52 عاما.وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم قيد الرجل السبعيني خلال فترة الانتقالات […]

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