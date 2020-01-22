كهرباء الديوانية تستنفر كوادرها لتصليح الأضرار الناجمة عن الأمطار

2020/01/22 | 16:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ الديوانية

أعلن مدير فرع توزيع كهرباء محافظة الديوانية، مصطفى عبد الكاظم، اليوم الاربعاء، استنفار كوادر ...





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