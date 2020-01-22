2020/01/22 | 16:32 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني يلوح مجددا بالانسحاب من الاتفاق النووي) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني يلوح مجددا بالانسحاب من الاتفاق النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).