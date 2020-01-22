2020/01/22 | 16:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بدء الجلسة التداولية بحضور ١٣٨ نائباً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يبدأ جلسته التداولية بحضور ١٣٨ نائباً) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يبدأ جلسته التداولية بحضور ١٣٨ نائباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).