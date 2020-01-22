السعودية: منفتحون على المحادثات مع إيران

2020/01/22 | 16:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية السعودي اليوم الأربعاء، أن المملكة العربية منفتحة على المحادثات مع إيران.

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