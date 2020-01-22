موقع البيت الابيض يطلق على برهم صالح صفة “رئيس ايران” خلال نشر خبر لقائه بترامب

2020/01/22 | 16:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وصف موقع البيت الابيض الامريكي، الرئيس العراقي برهم صالح، بـ”رئيس ايران”، وذلك خلال نشر خبر اللقاء الذي جمع الرئيس الامريكي دونالد ترامب ببرهم صالح على هامش مؤتمر “دافوس” المقام في سويسرا.ونشر الموقع الرسمي للبيت الابيض، خبرا حول لقاء ترامب ببرهم صالح، فيما وصف الخبر صالح بـ”رئيس ايران”.والتقى برهم صالح الرئيس […]

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